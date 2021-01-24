وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يصل إلى الكويت

وقال البرلمان في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي السيد مرزوق الغانم".وأضاف أن الحلبوسي "سيلتقي أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين".