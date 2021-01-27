رئيس الجمهورية: الهجمات الإرهابية الأخيرة محاولات يائسة لضرب التعايش السلمي

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأخير استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد دار الإفتاء برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي، والوفد المرافق له، وشدد على الدور المهم المُلقى على عاتق رجال الدين في منع خطاب الكراهية ومحاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي".وأضاف صالح، وفقاً للبيان، أن "الهجمات الإرهابية والإجرامية الأخيرة، هي محاولات يائسة لضرب التعايش السلمي والعودة الى فترات سابقة، مبيناً أن "الرأي العام الوطني بات مدركاً بشكل جيد لهذه المحاولات التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين".وأشار إلى أن "ترسيخ سيادة القانون ودعم الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة يمثل أولوية".