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صادقون النيابية: حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الكابينة الوزارية
سياسة
2026-07-07 | 07:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
198 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
أعلنت كتلة صادقون النيابية، اليوم الثلاثاء، ان حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الكابينة الوزارية.
وقال النائب عن كتلة صكر المحمداوي لـ
السومرية نيوز
، انه "بعد عودة البرلمان وبدء الفصل التشريعي سيكون هناك لقاءات داخل الاطار التنسيقي والكتل السياسية لإكمال الحقائب الوزارية "، مبينا ان "كل أعضاء البرلمان يركزون على اكمال الكابينة الوزارية لا يوجد أي تماهل في ذلك".
وأضاف ان "هناك إصرار في انهاء الحقائب الوزارية المتبقية"، موضحا ان "جلسات البرلمان مستمرة لحسم موضوع اكمال الكابينة الوزارية".
وبين ان "حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الحقائب الوزارية"، موضحا انه "لن يكون هناك تعثر اكمال الكابينة الوزارية ولا في عقد جلسات البرلمان".
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