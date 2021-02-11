الامن النيابية: تركيا تقوم بشبه احتلال لشريط حدودي داخل العراق

اتهم رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، الخميس، الجانب التركي بالقيام بـ"شبه احتلال" لشريط حدودي طويل داخل الاراضي العراقية، فيما اعتبر أن انتشار "سرايا السلام" جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة.

وقال ال حيدر خلال حديثه لنشرة اخبار السومرية، إن "هناك اتفاقية مع الجانب التركي في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الارهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الاسبوع او الاسبوعين ولمسافة محددة لكن الجانب التركي لم يلتزم بها".

وأضاف "هو الان يقوم بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ اكثر من 17 كم داخل الاراضي العراقية".

وبشأن انتشار سرايا السلام، قال ال حيدر، إن "سرايا السلام قوة رسمية لديها تنسيق مع القوات الامنية وانتشارها جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة للتنظيمات الارهابية على الاماكن المقدسة في بغداد وبعض المحافظات".

ولفت الى أن "انتشار سرايا السلام ارعب الفاسدين الخائفين من ان يحين وقت حسابهم والقصاص منهم".





