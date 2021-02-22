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مركز دولي يرد دعوى "اجيلتي" ويحكم لصالح العراق

سياسة

2021-02-22 | 13:33
مركز دولي يرد دعوى "اجيلتي" ويحكم لصالح العراق
1,339 مشاهدة

اصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي، اليوم الاثنين، حكماً برد الدعوى المرفوعة ضد جمهورية العراق ممثلة بهيئة الإعلام والاتصالات المقدمة ضدها اجحافا من قبل شركة اجيلتي الكويتية.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "شركة اجيلتي أقامت في العام 2017 دعوى ضد جمهورية العراق لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار في واشنطن بشأن إستثماراتها في شركة كورك تيليكوم العراقية والتي تبلغ حوالي 800 مليون دولار امريكي".

وأضاف البيان "على اثر ذلك اوكل الى هيئة الإعلام والاتصالات بإعتبارها أحد أطراف الدعوى مهمة الدفاع عن حقوق العراق والتعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قضايا التحكيم الدولي بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية وسفارتنا في واشنطن والمستشارين الدوليين المختصين".

وأستمرت الهيئة، وفقا للبيان "في إجراءاتها طيلة فترة تجاوزت اربع سنوات وبسعي ومتابعة حثيثة وجهود استثنائية تكللت تلك الجهود بالنجاح في الحفاظ على حقوق العراق، اذ أصدر المركز الدولي اليوم الاثنين قراره برد الدعوى التي كانت تقضي بتحميل العراق دفع مبالغ مالية طائلة مقابل قرار استثماري تم اتخاذه من قبل شركة اجيلتي الكويتية وشركائها الفرنسيين شركة (فرانس تليكوم) في عام 2011 مع شركة كورك، كما تضمن القرار الدولي دحض كل الحجج التي إستخدمتها شركة اجيلتي من اساءة إلى سمعة القائمين على الهيئة وإفتراء متعمد في تشويه صورة المسؤولين العراقيين، وحمل المركز الدولي شركة اجيلتي دفع تكاليف تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمهورية العراق".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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