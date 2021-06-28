رئاسة الجمهورية بشأن القصف الأخير: مدان ويمثّل خرقاً للسيادة العراقية

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "ندين الهجوم الذي استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية"، مضيفة أن "التصعيد الحاصل مدانٌ، ويمثّل خرقاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني ويقوّض الجهود الوطنية القائمة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار".وأضافت أن "العراق يدعم بقوة من خلال جهود دبلوماسية كبيرة تُبذل، مساراتِ الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمنه واستقراره وكامل سيادته".يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت فجر اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، عند الحدود العراقية السورية.