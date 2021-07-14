مستشار الكاظمي يكشف عن خطة لمجلس الأمن الدولي بشأن المراقبين الدوليين

وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "المجلس الأممي اتخذ قراراً بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات"، مبيناً أن "المجلس يدرس حيثيات القرار وآلية تطبيقه".وتابع "بانتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي لهم"، مشيراً الى أن "المراقبة ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات".من جانب آخر كشف الهنداوي، أن "العمل دؤوب من اجل انجاز ورقة الاقتراع"، لافتاً الى أن "الورقة تحتوي على 4 عناصر اساسية: رقم الاقتراع وهو عبارة عن رقم تمنحه القرعة للمرشح، واسم وصورة المرشح، واللوكو الخاص بالاتحاد، فضلاً عن مربع يكون فية الختم الحراري".وأكد أن "الجهاز البايومتري يسمح للشخص بالانتخاب مرة واحد فقط".يذكر ان مفوضية الانتخابات اجرت امس الثلاثاء، عملية المحاكاة الأولى بـ (8601) ناخب صوت منهم (7804) ناخبين، وكانت نتائجها ان نسبة المطابقة بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة 100%، ونسبة المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي كانت بنسبة 100%، وعدد الأصوات الصحيحة (7413)، اما عدد الأصوات الباطلة (431).