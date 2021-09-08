ملفات الانتخابات والأمية وبطاقة التلقيح في نشرة السومرية

= رئيس الجمهورية يصف الانتخابات المقبلة بالمفصلية.. ويكشف عن طرح مدونة سلوك خاصة بالاقتراع.
= الكاظمي ينتقد تدني مستوى التعليم في البلاد.. ويوجه التربية بوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية.
= القضاء يصادق على الأحكام الصادرة بحق مديري التقاعد وكي كارد،، ومطالبات باسترداد الأموال المنهوبة والمدانين الهاربين.
= الكهرباء تفقد خمسة الاف ميغاواط بسبب الغاز الإيراني،، والوزارة تناشد المواطنين بترشيد الطاقة لحين معالجة الازمة.
= انتقادات حادة تطال اجراءات منح بطاقة التلقيح الدولية.. مواطنون يهاجمون وزارة الصحة ويعترضون على قيمة الرسوم.