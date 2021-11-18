الصدر: نسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية - عاجل

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على ضرورة تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، فيما بين ان الخسارة في الانتخابات يجب ان لا تؤدي الى تدمير العملية السياسية.

وقال الصدر خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية ان "العالم شهد بنزاهة انتخابات تشرين وأن الشعب يتطلع لإعلان النتائج وتشكيل الحكومة سريعا". واضاف، "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية وعلى الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد". ودعا الصدر لحل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للحشد الشعبي وتصفية الحشد من العناصر غير المنضبطة".

