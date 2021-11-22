وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والسويد

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، إن "علاقات العراق مع السويد لايخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية عريقة".وأضاف، أن " الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، أضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دوراً مهماً في جميع انحاء العراق".وأشار إلى، أن "نسبة العراقيين في السويد تشكل 2% من المجتمع السويدي، وهم يلعبون دوراً اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً مهماً".وشدد وزير الخارجية، على "أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء"، مؤكدا "توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع السويد".بدورها، أدانت وزيرة الخارجية السويدي آن ليندي، "الهجمات الارهابية التي حصلت على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضافت "نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك مع العراق"، مبينة أن "السويد قدمت مساعدات للعراق بقيمة مليوني يورو".ولفتت إلى أن "وضع العراقيين على الحدود البيلاروسية مقلق".