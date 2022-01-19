الكشف عن زيارة مرتقبة لميقاتي الى بغداد

وقال بوشيكيان بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "الاهتمام اللبناني اليوم بالعراق وأسواقه كبير جداً"، مشدداً على أن "هذا الاهتمام ليس مستجدا".وأضاف، أن "معرض صنع في لبنان، الذي يُقام في بغداد ابتداءً من العشرين من كانون الثاني الجاري، يشارك فيه الكثير من الشركات والمؤسسات اللبنانية ويساهم في تسويق البضائع اللبنانية"، مشيرا الى أن "هذا المعرض يشكّل ركيزة أساسية ومهمّة في سبيل تعبيد الطريق لتبادل أوسع في المجالات الاقتصادية والسياحية والتربوية والصحية والمصرفية والصناعية والتجارية بين البلدين".ولفت بوشيكيان الى "توجّه الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة هو لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الدولة العراقية على مختلف الصّعد"، لافتا الى أن "هناك زيارة مرتقبة لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى بغداد لتوقيع مذكرات واتفاقيات بعد الانتهاء من تنقيح بنودها بين وزارات كلا الجانبين".