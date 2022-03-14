وفاة مؤسس الحركة الدستورية الملكية في العراق

توفي اليوم الاثنين، الشريف علي بن الحسين، في العاصمة الاردنية عمان، عن عمر ناهز الـ66 عاماً.

والشريف علي بن الحسين هو مؤسس ورئيس الحركة الدستورية الملكية في العراق.