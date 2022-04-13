بغداد وطهران تناقشان الاتفاق النووي بين إيران والدول الست

ناقش العراق وإيران، الاتفاق النووي بين الاخيرة والدول الست.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يرافقه وفد رفيع المُستوى، ضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، عقد إجتماعاً مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة في طهران، بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين، وسُبُل توطيدها، وتطوُّرات الأوضاع في عُمُوم المنطقة، والعالم".

وناقش الجانبان بحسب البيان "مُجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها، علاوة على تداول التطوُّرات الأمنيّة في العراق".

كما ناقش الجانبان "تطوُّر الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، والجُهُود الدوليَّة المبذولة لإيجاد حل سياسيّ مستدام للأزمة على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليميَّة والمصالح المشروعة للجانبين".

وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بـ"دور العراق المحوريّ في المنطقة وإنتهاجه سياسة خارجيَّة متوازنة تعزز الحوار بين الدول لتحقيق المصالح المُشترَكة".