الزيدي لآميدي: الحكومة ماضية بتطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية محمد ئاميدي، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، وملف استكمال التشكيلة الحكومية، والجوانب الاقتصادية والتنموية المتعلقة بمختلف شرائح شعبنا".ونقل البيان عن الزيدي تأكيده، أن "الحكومة ماضية في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي، والانفتاح على الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "العمل المستمر على وضع المعالجات الضرورية المستدامة للتحديات الحاضرة، في مختلف المجالات والقطاعات".