مصدر لـ السومرية: رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية سيجتمعون مع رئيس الوزراء مساء اليوم

وقال المصدر لـ” نيوز”، إن "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية سيجتمعون في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع رئيس ، في القاعة الدستورية داخل ".وأضاف أن "الاجتماع يأتي لبحث عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والنيابية من بينها ارتفاع سعر الصرف".