مصدر: لا جلسة للبرلمان اليوم ولا استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي

وكان رئيس قد وجّه، أمس الأربعاء، باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته، خلال جلسة اليوم الخميس، بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.وبدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الأربعاء، بجمع التواقيع لاستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية، والمطالبة بإلغاء قرار تغيير سعر صرف الدولار.وكان قد قرر، أمس الأربعاء، تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ خلال الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية 1520 ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320 ديناراً.