الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية والضريبة المفروضة على البيض والدجاج واللحوم

لرئيس ذكر في بيان، ان وجّه بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية، وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع المواطنين.وجاء القرار بعد قرار تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ في الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية (1520) ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320.