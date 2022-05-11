حكومة كردستان تؤكد استمرار التفاوض مع بغداد

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في كردستان إن "الانتخابات في إقليم كردستان يجب ان تجري بموعدها"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطي وعلى الأحزاب الالتزام بذلك".وأضاف أن "هنالك بعض الواردات الداخلية غير النفطية ومنها الرسومات والضرائب والمعابر لا تصل بشكل كامل إلى الإقليم".وبشأن المباحثات مع بغداد، ذكر بارزاني أن "المفاوضات مع الحكومة ببغداد مستمرة ومنحناها جميع المعلومات المطلوبة"، لافتاً إلى أن "لجان التفاوض الحكومية أو الحزبية الذين ذهبوا لبغداد قدموا جميع المعلومات".