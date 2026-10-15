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السيرة الذاتية لياسر المالكي الذي تولّى منصب وزير الداخلية
سياسة
2026-10-15 | 14:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
8,993 شوهد
السومرية نيوز
– بغداد
ياسر عبد صخيل
محمد حسين
المالكي
سياسي عراقي، من مواليد
محافظة كربلاء
عام 1980، حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون للعام الدراسي 2009–2010، وله مسيرة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات، تدرّج خلالها في عدد من المناصب والمهام الحكومية والتشريعية.
وبحسب سيرته الذاتية، بدأ
المالكي
العمل في
مكتب رئيس
مجلس الوزراء
خلال المدة 2007–2014، إذ تولّى مسؤوليات فنية وإدارية بين عامي 2007 و2009، قبل أن يضطلع بمهام أمنية ضمن المكتب خلال المدة 2009–2014، ما أتاح له، وفق سيرته، اكتساب خبرة في إدارة الملفات الأمنية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.
وانتُخب المالكي عضواً في
مجلس النواب العراقي
لأربع دورات برلمانية متتالية منذ عام 2014، كما شغل عضوية عدد من اللجان النيابية، بينها
لجنة الشباب
والرياضة خلال المدة 2014–2018، ولجنة
التعليم العالي
والبحث العلمي بين عامي 2018 و2021، ثم
لجنة العلاقات الخارجية
خلال المدة 2021–2026.
وتولّى المالكي، رئاسة كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022، وتصدّر نتائج
محافظة كربلاء
في آخر ثلاث دورات انتخابية من حيث عدد الأصوات.
وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، شارك المالكي في دورات متقدمة بمجالات القيادة والإدارة الاستراتيجية والأمن الوطني وإدارة الأزمات.
وتقوم رؤيته لإدارة
وزارة الداخلية
على تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ورفع كفاءة
الأجهزة الأمنية
، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون.
وينتمي المالكي إلى مدينة طويريج في محافظة كربلاء، وينحدر من عائلة ذات حضور سياسي، إذ يشير إلى أن جده
محمد حسن
أبو المحاسن شغل منصب أول وزير للتربية والتعليم في العراق.
ويأتي تولّي المالكي منصب
وزير الداخلية
في إطار التغييرات الحكومية المتعلقة بتسمية المسؤولين للمناصب الوزارية، إذ صوت
مجلس النواب
اليوم الخميس، على توليه منصب وزير الداخلية بالاجماع.
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