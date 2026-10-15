السيرة الذاتية لياسر المالكي الذي تولّى منصب وزير الداخلية

وبحسب سيرته الذاتية، بدأ العمل في خلال المدة 2007–2014، إذ تولّى مسؤوليات فنية وإدارية بين عامي 2007 و2009، قبل أن يضطلع بمهام أمنية ضمن المكتب خلال المدة 2009–2014، ما أتاح له، وفق سيرته، اكتساب خبرة في إدارة الملفات الأمنية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.وانتُخب المالكي عضواً في لأربع دورات برلمانية متتالية منذ عام 2014، كما شغل عضوية عدد من اللجان النيابية، بينها والرياضة خلال المدة 2014–2018، ولجنة والبحث العلمي بين عامي 2018 و2021، ثم خلال المدة 2021–2026.وتولّى المالكي، رئاسة كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022، وتصدّر نتائج في آخر ثلاث دورات انتخابية من حيث عدد الأصوات.وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، شارك المالكي في دورات متقدمة بمجالات القيادة والإدارة الاستراتيجية والأمن الوطني وإدارة الأزمات.وتقوم رؤيته لإدارة على تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ورفع كفاءة ، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون.وينتمي المالكي إلى مدينة طويريج في محافظة كربلاء، وينحدر من عائلة ذات حضور سياسي، إذ يشير إلى أن جده أبو المحاسن شغل منصب أول وزير للتربية والتعليم في العراق.ويأتي تولّي المالكي منصب في إطار التغييرات الحكومية المتعلقة بتسمية المسؤولين للمناصب الوزارية، إذ صوت اليوم الخميس، على توليه منصب وزير الداخلية بالاجماع.