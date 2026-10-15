الإطار التنسيقي: اكتمال الكابينة الحكومية خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي

اعتبر الإطار التنسيقي، الخميس، أن اكتمال الكابينة الحكومية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة.

‏وقال الإطار التنسيقي في بيان، إنه "يُبارك استكمال تشكيل الحكومة ونيل نواب رئيس والوزراء ثقة "، متمنياً لهم "النجاح في تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي".

وأشار إلى أن "اكتمال الكابينة الحكومية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل مؤسسات الدولة، والمضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات التي تلامس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم".

وثمّن الإطار التنسيقي "جهود القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب في إنجاز هذا الدستوري، وما أبدوه من تعاون وتفاهم أسهما في استكمال تشكيل ".

وكان مجلس النواب صوت، مساء الخميس، على استكمال التشكيلة الوزارية بالتصويت على نواب وعدد من الوزراء.