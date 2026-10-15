أول تعليق للزيدي بعد اكتمال الكابينة الوزارية

وقال في بيان بعد تصويت على نواب لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، "في غضون خمسة أشهر على تشكيل الحكومة اكتملت التشكيلة الوزارية واستكملنا الحقائب الشاغرة ونبدأ منذ الان خطوات متسارعة من العمل الدؤوب ونعاهد شعبنا العراقي على المضي قدماً في تنفيذ أولويات حكومتنا وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين".وأضاف "لقد عملت حكومتنا، طوال الأشهر الماضية، بمثابرة وصبر وإصرار في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي وكانت حرب المنطقة وما تزال تفرض على تحديات اقتصادية استثنائية فضلاً عن التحديات الأمنية التي تقتضي أعلى درجات المسؤولية واليقظة".ولفت الزيدي الى أنه "على الرغم من كل هذه الظروف مضينا بثقة وثبات في تنفيذ منهاجنا الوزاري الذي أقره مجلس النواب وعملنا على معالجة ملفات شديدة التعقيد ومواجهة الفساد بعزيمة لا تلين، واتخذنا خطوات تاريخية لتعزيز سيادة بلدنا واستقلال قراره وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق".وشدد على أن "اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس يمثلان دعما لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية ووزخما على تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها شعبنا"، مضيفا "نحن ندرك أن أمامنا ملفات كبيرة ومعقدة، وأن تطلعات العراقيين تستوجب منا مضاعفة الجهد، وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية".واعرب عن شكره إلى " والقوى السياسية على ما أبدوه من اسهام في استكمال تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توجيه كل الجهود نحو العمل والإنجاز".