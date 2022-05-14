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رئيسا الجمهورية والوزراء يباركان انتخاب بن زايد رئيساً للإمارات

سياسة

2022-05-14 | 08:22
رئيسا الجمهورية والوزراء يباركان انتخاب بن زايد رئيساً للإمارات
760 مشاهدة

بارك كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صالح في رسالة موجهة لمحمد بن زايد، بحسب ما أورد مكتبه لـ السومرية نيوز، "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

وأضاف، "إنني إذ أجدد تعزيتكم والشعب الإماراتي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أُعرب لسموكم الكريم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً للمضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

في السياق، بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، برقية تهنئة إلى محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر الكاظمي، في برقية التهنئة، عن "مباركته لمحمد بن زايد؛ لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، متمنيا أن يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".

وكان المجلس الأعلى للاتحاد، قد أعلن اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.
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