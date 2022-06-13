الاتحاد البرلماني العربي يصدر بياناً حول الاساءة للنبي محمد (ص)

وشدد الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، "على رفضها القاطع لجميع اشكال التصريحات والخطابات التي تحرض على الكراهية بين مختلف الديانات على وجه الارض، وخصوصا المساس بالرموز الدينية والاسلامية، مستتكرا بأشد العبارات، التصريحات الصادرة من قبل المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند".ودعا إلى "العمل بشكل حثيث على نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الاديان والحضارات والتصدي لافكار المتشددين، معربا عن امله بأن السلطات الهندية لن تقبل بهذا الممارسات الاستفزازية لاسس التعايش السلمي".