رئيس الجمهورية: النجف الأشرف إيقونة الاعتدال

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف الأشرف"، مبينة أنه "جرى بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد ،وكذلك الأوضاع في المدينة".وأكد صالح على "الدور الكبير الذي تلعبه النجف الأشرف والمرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلد، بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار".وتابع أن "البلد في أحوج ما يكون إلى رص الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية".