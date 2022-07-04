عضو بتحالف الفتح يوجه دعوة للكاظمي تخص وزارة النفط: "قراراتها تسببت بقطع الأرزاق"

وقال المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة النفط للأسف الشديد بدأت بالتخبط في قراراتها والتي تسببت في خلق حالة من الارباك وقطع أرزاق الاف العوائل في محافظات الوسط والجنوب لكنها على العكس من ذلك تتعامل بانتقائية وخارج الضوابط مع محافظات اخرى معروفة"، مبينا ان "واحدة من تلك القرارات ما يتعلق بإيقاف حصص الوقود على معامل الطابوق المتوقفة لأي سبب مهما كان مهنيا".واضاف، ان "هنالك مئات معامل الطابوق التي توقفت لأغراض مختلفة كانتظار وصول مواد اولية او التوقف لاغراض الصيانة وحين العودة للعمل تتفاجأ تلك المعامل بعدم اطلاق حصصها من الوقود ما يجعلها مضطرة لشراءه من السوق السوداء بمبالغ طائلة او عدم مباشرة العمل ما تسبب في تسريح آلاف العمال وضرب الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص بشكل مباشر".ولفت الى ان "تلك الاجراءات المزاجية من وزارة النفط وحربها الواضحة على القطاع الخاص يجعلنا أمام موقف انساني واخلاقي في دعوة رئيس الحكومة لإيقاف هذه الفوضى والتدخل العاجل لإلغاء قرارات وزارة النفط التي تتقاطع بشكل تام مع بنود الورقة البيضاء التي تضمنت دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل".