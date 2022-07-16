الكاظمي: نشكر الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب

السومرية نيوز – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، العمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا بشأن التعليم والثقافة.



وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الامريكي جو بايدن في جدة ان "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل ونعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا بشأن التعليم والثقافة".

واضاف، "نشكر الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب".

فيما قال الرئيس الامريكي جو بايدن، ان العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد.

وذكر بايدن خلال المؤتمر ان "العلاقة بين العراق وأميركا مهمة لنا والعراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد.

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الاميركي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.