أنباء عن اتفاق على استكمال الكابينة الوزارية يوم الخميس المقبل

وقال المصدر في حديث لـ ، "هناك أنباء عن اتفاق على أن يكون الخميس المقبل موعدا لجلسة استكمال الكابينة الوزارية".وتتواصل الحوارات السياسية لاستكمال الكابينة الوزارية وسط تأكيدات نيابية بقرب حسم معظم الحقائب المتبقية مع استمرار الخلافات بشأن مرشحي وزارات الثقافة والدفاع والتخطيط.