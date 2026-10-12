رئيس القضاء يستقبل مبعوث ترامب ويبحثان تطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية

وذكر بيان لمجلس القضاء، ان " ، القاضي الدكتور ، استقبل اليوم الاثنين الموافق 12 / 10 / 2026، المبعوث الرئاسي إلى السفير ".وجرى خلال اللقاء – وفق البيان "بحث الأفكار المتعلقة بتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية".