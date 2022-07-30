نائب رئيس البرلمان يوجه دعوة للقوات الأمنية داخل مجلس النواب - عاجل

ووجه نائب رئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، فوج حماية مبنى مجلس النواب بـ"عدم إستخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب إحترام إرادتهم".ودعا أحمد، "المتظاهرين بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الأضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة".وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وجه، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.