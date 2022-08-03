السفيرة الأمريكية توضح إمكانية تدخل بلادها بالأزمة العراقية الحالية

جاء ذلك، خلال استقبال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لرومانوسكي، في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".وأعرب الأعرجي وفق البيان، عن "ترحيب العراق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري"، مؤكدا ضرورة أن "يستمر الضغط على تنظيمي القاعدة وداعش لتخليص العالم من شر الإرهاب وإجرامه"، كما أعلن أيضاً "ترحيب العراق بتمديد الهدنة في اليمن".وأكد الأعرجي للسفيرة الأمريكية، ان "العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، كونها شأنا داخليا عراقيا، ونعمل على تهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد، بحسب البيان".من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، أن "بلادها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم".وأعربت رومانوسكي عن "أملها بأن تتعدى العلاقة بين البلدين التعاون الأمني إلى علاقة أكثر تطورا في الجوانب التجارية والاقتصادية والصحية"، مؤكدة "التزام بلادها بالعمل مع أي حكومة عراقية قوية يختارها العراقيون".