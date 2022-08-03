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بالصور.. ساحة الاعتصام بعد كلمة الصدر
سياسة
2022-08-03 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
18,196 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة الاعتصام في مبنى البرلمان وسط بغداد بعد كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر دعا، اليوم الأربعاء، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب، كما دعا إلى استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.
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