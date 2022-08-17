تعليق جديد على استقالة وزير المالية: كانت أمراً شخصياً

أعرب الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد الوائلي، الأربعاء، عن استغرابه من عدم قيام وزير المالية المستقبل علي علاوي باللجوء الى القضاء، معتبراً أن استقالته كانت أمراً شخصياً.



وقال الوائلي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "استغرب من وزير المالية أمامه كل هذه الأمور لماذا لم يلجأ الى القضاء"، موضحاً أن "هناك قضايا سياسية لا داعي يتدخل فيها".

وأضاف "لم تكن الرؤيا واضحة"، مشدداً بالقول "هو علم المسألة انتهت بالنسبة له كوزير المالية وهذه مشكلة متعددي الجنسيات".

ولفت الوائلي الى أن "يفكر أن يكون مرشحاً لرئيس وزراء"، مؤكداً أن "الاستقالة كانت أمراً شخصياً".

وقدم وزير المالية علي علاوي، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.