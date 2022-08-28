وزير الصدر يدعو الى عراق جديد: لا تبعية فيه

وقال العراقي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، : "تعالو الى عراق جديد، لا تبعية فيه، ولا ملــيشــيات فيه، ولا إحـتــلال فيه، ولا إرهـــاب فيه، ولا فســـاد فيه، ولا مــخــدرات فيه، ولا ســلاح منفلت فيه، ولا أحزاب مجرّبة فيه، ولا مجرّب يجرّب فيه، ولا دولة عميقة فيه، ولا طائــفــية فيه، ولا محاصصة فيه، ولا جــريــمة فيه، ولا عــنف فيه، ولا إقــتتال فيه، ولا تمسّك بالسلطة فيه، ولا وباء فيه، ولا فقر فيه، ولا بطالة فيه، ولا غلاء فيه، ولا تهــريب فيه، ولا جفاف فيه، ولا فاحـشة فيه".وأضاف، :"فيه قانون يُعمل به، وفيه أخوّة تسود، وفيه المواطن مكرّم، وفيه الأقلّيات تكرم، وفيه قضاء نزيه، وفيه علاقات مع الخارج متوازنة، وفيه سلام يسود، وفيه جيش يحمي، وفيه شعب يُخدم، وفيه حكومة تَخدِم، وفيه ولاء للوطن.، وفيه العشائر تتآخى، وفيه حدود تصان، وفيه الكرامة لا تهان، وفيه المرأة مصانة، وفيه الشباب يعين ويعان، وفيه تحترم الأديان، وفيه تسلم العقائد، وفيه تصاغ الأفكار، فيه الزراعة والصناعة تزدهر، وفيه الإعمار مستمر، وفيه العملة والإقتصاد أقوى، وفيه الموازنة مقرّة، وفيه الطاعة لله محبوبة، وفيه العصيان لله منبوذ، وفيه الولاء للوطن مطلوب".