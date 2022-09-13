القرارات الكاملة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في أهم الملفات الخدمية، والاقتصادية، والتنموية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".واستعرض المجلس في مستهل جلسته "خطة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بشقيها الأمني والخدمي، التي يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر".ووجّه الكاظمي، وفق البيان، "جميع وزارات الدولة وتشكيلاتها المختلفة بأن تكون في حالة إنذار قصوى، وتسخّر كل الإمكانات المطلوبة من الآليات لنقل الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة وعودتهم، وتقديم الخدمات لهم، وتأمين انسيابية انتقالهم، وتأمين حركتهم".وقدم وزير الداخلية "شرحاً تفصيلياً عن سير الزيارة الأربعينية، وآلية دخول الزوار الأجانب إلى العراق بانسيابية عالية، وتأمين الحماية اللازمة لجميع الزائرين الوافدين من عموم البلاد والمتوجّهين صوب مدينة كربلاء المقدسة".وفي هذا الصدد، شدّد الكاظمي على "ضرورة بذل أقصى الجهود؛ من أجل نجاح الخطة الأمنية، وتأمين الزيارة، وحماية حشود الزائرين الذين يحيون مراسم الأربعينية ومواكبهم".وواصل مجلس الوزراء جلسته بمناقشة الموضوعات المعدة على جدول الأعمال، ومنها ما يتعلق بملف المياه، والتحديات التي يواجهها العراق في هذا الشأن.واستعرض وزير الموارد المائية "وضع المياه للبلد، والمشكلات الكبيرة التي تواجهها الوزارة، والمعالجات، والاستعدادات للتصدي لها، والتخفيف من آثارها على العراق. وجرى استعراض الخطة الإروائية للموسم الزراعي، وآلية التغلب على العقبات التي تعترضها".وناقش المجلس أيضاً، بحسب البيان، "إجراءات وزارة الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية، والتحديات التي يفرضها موسم الجفاف، ووافق على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (32 لسنة 2022) بشأن تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق، في مواجهة التغيرات المناخية بحسب المؤشرات".وبعد أن بحث مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:أولاً/ تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري إحالة مشروع تجهيز وتنفيذ وتشغيل الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكات مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة مع محطات رفع الجانب الأيمن/ محافظة نينوى للشركة المنفذة صاحبة أفضل عطاء، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية، وعلى أن تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة الإجراءات القانونية في الإحالة والتعاقد.ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (16 لسنة 2021) بحسب الآتي:1- الموافقة على إضافة (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار حداً أقصى من الشركات النفطية الرابحة لكل نادي من الأندية الرياضية النفطية، استثناءً من مقررات مجلس الوزراء (25 لسنة 2021)؛ من أجل مشاركتها في البطولات الخارجية على أن يضاف المبلغ إلى الموازنة المقرة، ولوزارة النفط السلطة التقديرية في تحديد المبلغ الذي يصرف لكل حالة من باب الخدمات الاجتماعية في ضمن مبلغ الربح الصافي القابل للتوزيع، استناداً إلى أحكام المادة (11/رابعاً/ 4) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.2- زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي ونادي الميناء الرياضي بمقدار (1000000000) دينار، فقط مليار دينار لعام 2022 من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق، استناداً إلى أحكام المادة (11/ رابعاً/ 4) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.ثالثاً/الموافقة على ما يأتي:1- تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور.2- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.رابعاً/ الموافقة على إنشاء مركز تسويق حبوب (سايلو) في محافظة واسط، لتعزيز الأمن الغذائي والوطني من تخصيصات وزارة التجارة.