Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انخفاض حدة الاشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تطرق إلى مشاكل الكهرباء والموازنة.. تفاصيل زيارة الكاظمي الى كربلاء

سياسة

2022-09-14 | 06:00
تطرق إلى مشاكل الكهرباء والموازنة.. تفاصيل زيارة الكاظمي الى كربلاء
1,101 مشاهدة

السومرية نيوز – كربلاء
قال رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اننا نقف اليوم من موقع المسؤولية في توفير كل متطلبات حماية الزائرين وتقديم الخدمات.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأخير زار محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة سير تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) وترأس حال وصوله اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة".
 
وبحسب البيان، ألقى الكاظمي كلمة بمناسبة الذكرى الأربعينية للزائرين الكرام ولمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) جاء فيها: نستلهم من ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأربعينيته، الكثير من العبر والقيم التي عمل عليها الإمام الحسين (ع) في الثبات والصبر، وتحمّل المسؤولية؛ لأجل الأهداف السامية، وهو خدمة الإنسان والإنسانية وخدمة الإسلام".
 
واوضح الكاظمي، "أحببت أن أكون قريباً منكم اليوم، وأستمع للتحديات التي تواجهونها، وبوجود وزير الداخلية والوزراء المسؤولين عن الخدمات، والمحافظ، وكذلك القادة الميدانيين"، موضحا، "نقف اليوم من موقع المسؤولية، في توفير كل متطلبات حماية الزائرين، وتقديم الخدمات، وكذلك تقديم أنصع صورة لكرم وضيافة العراقيين لزوار أبي عبد الله الحسين (ع)، والمطلوب منّا كيف نتعاون في توفير أفضل الخدمات لغاية نهاية الزيارة".
 
وتابع، "نحن جاهزون لتذليل العقبات في كل ما يخص تسهيل هذه المهمة، لقد وفرنا الأموال رغم غياب الموازنة، ووفرنا الجهد الأمني مع وجود تحديات سياسية وأمنية في بغداد وباقي المحافظات.
 
وبين الكاظمي، "أعرف أن هناك تحدياً في موضوع الكهرباء بسبب الأحمال الكبيرة، إلّا أن الوزارة تقوم بجهد استثنائي مشكورين، وأنا بخدمتكم في أي ملاحظة لتذليل أي عقبة تواجهكم"، مشير الى ان "كربلاء تستقبل عدداً كبيراً من الزائرين، في هذه الزيارة، وكذلك في العاشر من محرم، ومع كل هذا فإن البنى التحتية في عموم العراق غير متوفرة بشكل كامل، لكن تعاون الناس والمؤسسات والمحافظة والعتبات المقدسة تقوم بدور كبير لتذليل العقبات".
 
وأكمل، "نتمنى لو كانت لدينا ظروف أفضل من هذه، أن نقدم الخدمات بشكل أفضل. أنتم تعرفون ظروف هذه الحكومة وكيف أتت، ولغاية اللحظة ومنذ 28 شهراً كان لدينا موازنة فقط لستة شهور، ومع ذلك سرنا إلى الأمام، وعبرنا الجراح، وتحملنا فقط من أجل خدمة شعبنا وكذلك الزائرين"، مردفا، "لدينا تحديات نحوّلها إلى فرص نجاح عن طريق تقييم الأخطاء والتجارب الماضية؛ كي نتلافاها في المستقبل، ونحوّل هذه الزيارة إلى جزء من تراثنا وتأريخنا، وتوفير أفضل الخدمات ليس للزائرين فقط إنما للمناطق التي يمر بها الزائرون، في الشوارع، والطرق، وتوفير الكهرباء".
 
وأضاف، "أتمنى في المستقبل أن تكون ظروفنا أفضل؛ كي نقوم بواجبنا التاريخي في خدمة زوّار أبي عبد الله الحسين (ع)، وكذلك تقديم الخدمات لجميع المواطنين بصرف النظر عن مناسبات الزيارات".
 
وقال، "بتعاوننا جميعاً وبصبرنا وتلافي أي صدام أو تطورات سياسية سلبية، ستنعكس في المستقبل على بناء ظروف أفضل من الظرف الحالي وان هذه لحظات تأريخية تحسب لكم، قد ترونها صغيرة، لكنها كبيرة جداً، وأنا متأكد أن المستقبل ستكون فيه فرصنا أفضل لخدمة الزوّار وأبناء المحافظة وجميع محافظاتنا".
 
وذكر الكاظمي، "الجهد الأمني مشكوراً قام بجهد طيب.. قواتنا الأمنية والإخوة في الحشد الشعبي وأجهزة الشرطة وكذلك الوزارات الخدمية، ونشيد بجهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين قدموا جهوداً مضاعفة في استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين. قدمتم صورة ناصعة عن العراقيين وكرمهم وخدمتهم لأهل البيت (ع)".
 
واختتم بالقول، "وهنا يجب أن أشكر مرة ثانية كل أجهزتنا الأمنية التي تعمل على أكثر من جبهة، في محاربة داعش، وتوفير الأمن مع الوضع السياسي الاستثنائي في العراق، وكذلك لزوّار أبي عبد الله الحسين (ع)؛ لذا أشكر كل الجهود لإخواننا في الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي وحشد العتبات وكل إخواننا لخدمة زائري الحسين (ع)".

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
مضار استخدام الهرمونات للاعبي كمال الاجسام - الحلقة ١٢٢ | 2022
05:00 | 2022-09-14
Play
مضار استخدام الهرمونات للاعبي كمال الاجسام - الحلقة ١٢٢ | 2022
05:00 | 2022-09-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-14
Play
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
Play
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
عشرين
Play
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
Play
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-13
Play
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-13
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Play
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
Play
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
Play
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
Play
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
Play
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Play
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
المواكب الحسينية ترحب بالجميع ولا صحة للاساءة للزوار | ناس وناس
10:30 | 2022-09-14
Play
المواكب الحسينية ترحب بالجميع ولا صحة للاساءة للزوار | ناس وناس
10:30 | 2022-09-14
Morning Live
Play
Morning Live
مضار استخدام الهرمونات للاعبي كمال الاجسام - الحلقة ١٢٢ | 2022
05:00 | 2022-09-14
Play
مضار استخدام الهرمونات للاعبي كمال الاجسام - الحلقة ١٢٢ | 2022
05:00 | 2022-09-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-14
Play
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
Play
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
عشرين
Play
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
Play
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-13
Play
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-13
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Play
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
Play
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
Play
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
Play
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.