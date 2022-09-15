الحكيم يدعو إلى الاحتكام للدستور والقانون في اصلاح العملية السياسية

السومرية نيوز – سياسة

قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، ان الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة إنما بالقرار السياسي وتنضيج رؤية موحدة لإدارة البلاد.



وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير استقبل ايرك شوفالي سفير جمهورية فرنسا في بغداد"، مبينا انه "خلال اللقاء جرى بحث المشهد السياسي وتطوراته والأحداث الجارية في العراق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين".

وبحسب البيان، أكد الحكيم، "أهمية احتواء الجميع في المشهد السياسي، مشددا على "ضرورة حضور الجميع فلا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى، مشيرا إلى أن "الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إنما بالقرار السياسي وتنضيج رؤية موحدة لإدارة البلاد".

ودعا الحكيم، "إلى الاحتكام للدستور والقانون، موضحا، إن "الإصلاح يحتاج إلى اعتماد المؤسسات وتفعيلها والسياقات المتعارف عليها، حيث إن النظام الحالي وضع آليات لإصلاحه وتطويره ولابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار".

وعن العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الحكيم أن "فرنسا دولة مهمة للعراق لمكانتها وتأثيرها كإحدى دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ولابد من إدامة التعاون وتعزيزه بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويحفظ سيادة العراق".