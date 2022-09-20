الحلبوسي ورئيسا النزاهة والرقابة المالية يبحثون مكافحة الفساد

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل رئيسَ هيئة النزاهة علاء الساعدي، ورئيسَ ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير؛ لبحث آلية عمل المؤسستين الرقابيتين، والاطلاع على آخر نشاطاتهما، والدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات لمكافحة الفساد الإداري والمالي".وأكد الحلبوسي، "دعمَ مجلس النواب لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية؛ من أجل أن تحقق هذه المؤسسات أهدافها، ولتجاوز العقبات التي تؤثر سلباً في تأدية المهام الموكلة إليهم".