السوداني يعلق بعد اجتماع البرلمان

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "لبّينا دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة".وبين، أن "اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين وتفعيل الاقتصاد".وأضاف، أن "المسؤولية المشتركة رؤيتنا".