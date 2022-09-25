وزير الخارجيَّة الكوبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فؤاد حسين التقى مع وزير خارجيَّة كوبا برونو رودريغيز باريلا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، وبحث الوزيران العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُحقـِّق طموح الشعبين الصديقين".وأكّد حسين: "أهمِّـيَّة التعاون العلميِّ، والثقافيِّ بين بغداد وهافانا، وتوقيع مُذكـَّرات التفاهم في مُختلِف المجالات".واشار البيان الى أن "الجانبين ناقشا مضامين التعاون في المواضيع المطروحة على أجندة الأمم المُتحِدة في دورتها الـ77، والدعم المتبادل بين البلدين في المنظمات والمُؤتمرات الدوليَّة والقضايا التي تتعلق بالعضوية والترشيح، بالإضافة إلى مُناقشات تطرقت إلى الوضع الإقتصاديّ والسياسيّ، وتطرقا إلى الاستعدادات الجاريّة لتولي كوبا رئاسة مجموعة الـ77 +الصين، وكذلك رئاسة العراق للمجموعة نفسها عام 2025".وأضاف: "من جهته أكـَّد برونو رودريغيز باريلا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق بمُختلِف المجالات السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والثقافيَّة، والتجاريَّة، مُعرباً عن شكر حُكومته لمواقف العراق الداعمة لهم في الأمم المتحدة، لافتاً إلى استعداد بلاده للتعاون مع العراق".وأتم البيان: "وفي ختام اللقاء وجَّه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين دعوة رسميَّة لوزير خارجيَّة كوبا لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".