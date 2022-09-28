"يونامي" تدعو إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد: هناك حلول

وقالت البعثة في تدوينة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف. هناك حلول".وأضافت، أنه "لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".وقبل قليل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بـ3 قذائف أسفرت عن إصابة 7 عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط.