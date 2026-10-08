الزيدي يصل الى البرلمان ويعقد اجتماعا مع الحلبوسي

وقال مكتب في بيان، "رئيس السيد علي فالح الزيدي، يصل إلى ، ويعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب السيد هيبت حمد .

وأضاف البيان "رئيس مجلس النواب يرحب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لتوضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية".

وكان مصدر نيابي أفاد، اليوم الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية سيعقدون اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مضيفا أن "الاجتماع يأتي لبحث عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والنيابية من بينها ارتفاع سعر الصرف".