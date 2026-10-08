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إعادة 11 مهاجراً عراقياً من ليبيا إلى العراق
سياسة
2026-10-08 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
140 شوهد
أعلن القائم بأعمال
سفارة العراق
في دولة ليبيا
أحمد الصحاف
، اليوم الخميس، إعادة (11) مهاجراً عراقياً من ليبيا إلى
العراق
، مشيداً بدور
الأجهزة الأمنية
الليبية
في
طرابلس
وبتعاونها الاستثنائي لإنجاح جهود العودة الطوعية.
وذكر الصحاف أن "(11) مهاجراً انطلقت رحلتهم من مطار معيتيقة في العاصمة
الليبية
طرابلس
متوجهة إلى
مطار أربيل
عبر
تركيا
"، موضحاً أن "مجموع الذين أعادتهم السفارة خلال عامين على إعادة افتتاحها في العاصمة طرابلس بلغ (402) مهاجر حتى تاريخ اليوم".
وأضاف أن "السفارة تقدم دعماً إنسانياً وخدمياً وقنصلياً وطبياً للمهاجرين بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات الوطنية العراقية، وكذلك
وزارة الداخلية
ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم
كردستان العراق
".
وجدد الصحاف تحذيره لفئة الشباب وعائلاتهم من الانخراط في أنشطة شبكات التهريب وتجارة البشر"، مؤكداً "تعرض المهاجرين لخطر
الموت
غرقاً أو الفقدان ومجهولية المصير جراء المخاطر التي ترافق عملية الهجرة في ليبيا".
وأشاد الصحاف- وفقاً للبيان- بدور
الأجهزة الأمنية
الليبية في طرابلس وبتعاونها الاستثنائي لإنجاح جهود العودة الطوعية، لا سيما
إدارة الهجرة
غير
الشرعية
في شرق العاصمة الليبية طرابلس في منطقة تاجوراء".
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