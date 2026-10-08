إعادة 11 مهاجراً عراقياً من ليبيا إلى العراق

وذكر الصحاف أن "(11) مهاجراً انطلقت رحلتهم من مطار معيتيقة في العاصمة متوجهة إلى عبر "، موضحاً أن "مجموع الذين أعادتهم السفارة خلال عامين على إعادة افتتاحها في العاصمة طرابلس بلغ (402) مهاجر حتى تاريخ اليوم".وأضاف أن "السفارة تقدم دعماً إنسانياً وخدمياً وقنصلياً وطبياً للمهاجرين بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات الوطنية العراقية، وكذلك ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم ".وجدد الصحاف تحذيره لفئة الشباب وعائلاتهم من الانخراط في أنشطة شبكات التهريب وتجارة البشر"، مؤكداً "تعرض المهاجرين لخطر غرقاً أو الفقدان ومجهولية المصير جراء المخاطر التي ترافق عملية الهجرة في ليبيا".وأشاد الصحاف- وفقاً للبيان- بدور الليبية في طرابلس وبتعاونها الاستثنائي لإنجاح جهود العودة الطوعية، لا سيما غير في شرق العاصمة الليبية طرابلس في منطقة تاجوراء".