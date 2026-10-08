أتروشي يؤكد دعمه للإجراءات الحكومية بشأن الإصلاحات الإقتصادية

أكد نائب رئيس أمين أتروشي، دعمه للإجراءات الحكومية المتخذة بشأن الإصلاحات الإقتصادية.

وقال مكتب أتروشي في بيان، إن الأخير شارك "في إجتماع رئاسة مع ووزير المالية ومحافظ بنك المركزي لمناقشة الأزمة المالية والإقتصادية وتداعياتها".

ونقل البيان عن أتروشي تأكيد "دعمه للإجراءات الحكومية المتخذة بشأن الإصلاحات الإقتصادية وقرارات لرئيس ".

وأشار إلى "ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار مراعاة الطبقة الفقيرة والشرائح الإجتماعية ذوي الدخل المحدود، بما يضمن حماية قدرتها المعيشية اليومية والتخفيف من آثار إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات الأزمة المالية والإقتصادية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الصعبة".