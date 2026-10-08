رئيس مجلس النواب: قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه

أعلن رئيس ، الخميس، أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، كاشفا أن رؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار.

وقال خلال اجتماع في البرلمان، "نرحب بحضور رئيس علي فالح إلى لتوضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية".

وأضاف "قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، رؤساء الكتل السياسية داعمون لقرار تغيير سعر صرف الدولار".

وكشف خلال اجتماع في البرلمان، اليوم الخميس، أنه كانت أمام الحكومة ثلاثة خيارات منها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، فيما أشار الى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون.

وكان مصدر نيابي أفاد، الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية سيعقدون اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مضيفا أن "الاجتماع يأتي لبحث عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والنيابية من بينها ارتفاع سعر الصرف"، بعد أن قرر البنك المركزي، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، وحدد بيعه بـ1520 ديناراً.