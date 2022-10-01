العراق يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

وقالت الفتلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهود وفد العراق في البرلمان العربي استطعنا الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في الانتخابات التي جرت في مبنى الجامعة العربية وشاركت بها معظم الدول العربية بممثليها".وبينت، أنه "حصل النائب شعلان الكريم على ٣٨ صوتاً لتؤهله للفوز بمنصب نائب الرئيس".وأشارت إلى أنه "تنافست سبع دول على مواقع نواب رئيس البرلمان العربي هي العراق ومصر والسعودية والاردن وعمان وليبيا والامارات".