صالح والمندلاوي يؤكدان أهمية تلبية الاستحقاقات المنتظرة

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي"، مشيرة الى أنه "في مستهل اللقاء، هنأ الرئيس صالح، المندلاوي بمناسبة انتخابه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية، حيث تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب المصالح العليا للبلد، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات العراقيين في تحسين أوضاعه الخدمية والمعيشية".