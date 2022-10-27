السوداني يصل مبنى البرلمان

وقال مراسل السومرية، إن "السوداني وصل مبنى مجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومته".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.