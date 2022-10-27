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السوداني يصل مبنى البرلمان
سياسة
2022-10-27 | 10:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,354 مشاهدة
وصل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى بناية مجلس النواب.
وقال مراسل السومرية، إن "السوداني وصل مبنى مجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومته".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.
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