اتصالات ورسائل إيرانية بعد تشكيل الحكومة العراقية: نأمل بفصل جديد بين البلدين

السومرية نيوز – دوليات

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية في إيران، محمد مخبر إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، آخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران.



وفي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، هنأ مخبر، محمد شياع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.

واضاف مخبر ان "مصادقة البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية، وتجاوز صعوبات العام الأخير، يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي".

وقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية التهاني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، معربا عن آمله أن "يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين".

وأعرب مخبر عن تمنياته بنجاح وموفقية الحكومة العراقية الجديدة.

الى ذلك، هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في اتصال هاتفي نظيره العراقي فؤاد حسين لحصوله على الثقة في مجلس النواب العراقي وإعادة انتخابه وزيرا للخارجية في العراق.

وفي هذا الاتصال الهاتفي أكد الجانبان على "استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتشاورا حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي المشترك".

وهنأ أمير عبد اللهيان ببدء اعمال الحكومة العراقية الجديدة"، معربا عن أمله في "أن نشهد في المرحلة الجديدة مزيدا من تطوير التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات".