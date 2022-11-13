اليابان تعلن مواصلة دعمها للعراق: نتطلع لتعزيز التعاون

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، قدّم فيها التهاني بمناسبة انتخابه، باسمه شخصياً ونيابةً عن حكومة وشعب بلاده".وأضاف، ان "رئيس الوزراء الياباني أشار في رسالته إلى إن بلاده: "تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع العراق، الذي يُعد حجر الأساس للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وأشار البيان الى، أن "فوميو كيشيدا أضاف: "لقد احتفل البَلدان بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في ٢٠١٩، كما إن كلا البلدين اتخذا خطوات لزيادة تعزيز العلاقات بشكل أكبر منذ ذلك الحين".واتم البيان: "رئيس الوزراء الياباني أعرب عن أمله بأن يشهد العراق في ظلّ رئاسته خطوات الإصلاح الضرورية لمواجهة التحديات، مؤكداً مواصلة اليابان لدعمها في مجال تنمية العراق، ورغبة بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين في اوسع المجالات".