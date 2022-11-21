السوداني ينهي زيارة الاردن ويعود الى بغداد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، غادر المملكة الأردنية الهاشمية عائداً إلى العاصمة بغداد، بعد زيارة رسمية للمملكة استغرقت يوماً واحداً".وأضاف: "التقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد معه جولة مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهم سبل تعزيز الشراكة والتعاون، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأردني".وأشار المكتب الى ان "الزيارة شهدت عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والأردني، تدارست مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملفات التنسيق الثنائي على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن تعزيز العمل وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".